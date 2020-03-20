Стоимость барреля нефти марки Brent на торгах в среду опустилась ниже 25 долларов впервые с 12 мая 2003 года, WTI — ниже 22 долларов впервые с 1 марта 2002 года.



По данным на 20:36 мск, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 13,4% до 24,88 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI на это же время уменьшалась на 22,8% до 21,1 доллара за баррель.



Цены на нефть обновили многолетние минимумы, констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Рынки оставались в плену ожиданий более высокого предложения и ограниченного спроса на фоне грядущей мировой рецессии. Теперь фьючерсы могут найти поддержку уже в районе 20 долларов за баррель», — комментирует эксперт.