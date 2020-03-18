Целые сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть и ситуации с коронавирусом, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В последнее время вы видите, мы столкнулись с непростой ситуацией для России — это снижение цен на наши энергоресурсы, что всегда являлось одним из основных факторов риска для нашей экономики. Сейчас добавился гораздо более серьезный фактор — коронавирусный», — сказал Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.

«Дело даже не в вирусе, а в том, что сжимаются целые сектора экономики. Мы уже говорили о таких секторах, как перевозки, в том числе авиаперевозки, туризм, малый бизнес, за этим следует подрастающий целый ряд других секторов. Мы видим, что сокращается объем покупки дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей», — отметил он.

«Поэтому, к сожалению, ситуация развивается пока не лучшим образом, и мы отклоняемся от макроэкономических прогнозов, которые мы формировали на текущий год», — добавил Силуанов.