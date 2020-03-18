Сбербанк развернул полномасштабное тестирование новой бесконтактной технологии приема оплаты смартфоном во всех регионах страны. Специальное приложение Tap on Phone позволит использовать смартфон как терминал для приема безналичной оплаты. Данное решение открывает новые возможности для владельцев бизнеса с небольшим средним чеком, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Технология Tap On Phone позволяет сделать более доступным эквайринг для малого и микробизнеса не только из-за невысокой стоимости, но и благодаря простоте подключения и использования. В настоящий момент сервис пользуется наибольшим спросом у предприятий фастфуда, розничных магазинов, цветочных бутиков и такси. Развитие технологии будет учитывать потребности и пожелания, основанные на данных, полученных от участников пилотного проекта», — говорится в релизе.

Бесконтактный способ оплаты картой по технологии Tap On Phone на текущий момент ограничен суммой 1 тыс. рублей, при этом оплачивать суммы более 1 тыс. рублей могут пользователи Google Pay, Apple Pay и других pay-сервисов, использующих авторизацию на смартфоне.



Чтобы начать принимать оплату по данной технологии, необходимо скачать и установить на смартфон специальное приложение, разработанное Сбербанком для ОС Android. После подписания договора с банком и активации приложения партнер может начать принимать оплату картами бесконтактным способом, следуя простым указаниям на экране.