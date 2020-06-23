Система быстрых платежей (СБП) Банка России станет доступна клиентам Сбербанка в первых числах апреля, сообщила зампред кредитной организации, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова во время онлайн-конференции.

«Мы подключаемся на текущий момент, идет технологический интеграционный проект. В первых числах апреля будет запущено на клиентах», — сказала она.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф говорил, что кредитная организация начнет подключение к СБП в марте.

