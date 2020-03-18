Сбербанк пока не видит на рынке сигналов, которые бы говорили о необходимости повысить ставки по ипотеке , сообщила зампред кредитной организации, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова во время онлайн-конференции.

«На сегодняшний день спрос на ипотеку, действительно, слегка повышенный, но никакого сейчас пока сигнала на рынке, для того чтобы пересматривать ставки по социальным нашим проектам или ипотечным кредитам, пока нет», — отметила Кирсанова.

«Наша текущая ставка отражает рыночную ситуацию, разумеется, в случае движения ставок рефинансирования мы будем пересматривать и адаптировать наши ставки по ипотечным кредитам», — добавила она.

По словам представителя Сбербанка, в банке фиксируют немного повышенный спрос на ипотечное и потребкредитование, также «чуть выше трансакционная активность клиентов в индустриях продуктов питания, аптечной сети и электроники».

20 марта совет директоров ЦБ проведет заседание по вопросу ключевой ставки. Еще до решения регулятора некоторые банки начали повышать ставки по ипотеке.