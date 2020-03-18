Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 4,77 копейку к предыдущему закрытию и составил 80,21 рубля. С начала торговой сессии было проведено 108,3 тыс. сделок на 5 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,895—80,3825 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 86,9575 рубля, увеличившись на 4,05 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 17 тыс. сделок на 593 млн евро по курсам от 83,485 до 87,6625 рубля за евро.

Рубль сегодня буквально придавило к историческим минимумам, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Курс доллара поднялся выше 80 рублей. Рост в течение дня составил более 4,5 рублей, или свыше 6%. Евро держится менее уверенно — по причине снижения к доллару на международных рынках. Однако и он близок к своим абсолютным вершинам, доходя до 87,66 рубля в моменте», — комментирует эксперт. Он ожидает, что следующая сессия начнется со слабого укрепления российской валюты.

«Однако общий тренд пока не переломлен. Доллар, по нашему мнению, вполне способен вырасти до 86 рублей, евро соответственно — до 93—95 рублей», — полагает аналитик.