Закрепление в Конституции социальных гарантий, в том числе ежегодной индексации пенсий, сделает невозможными законодательные «трюки», позволявшие обходить эти требования. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.



Он напомнил, что положения о ежегодной индексации пенсий или о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума, и так предусмотрены федеральными законами. Однако на практике раньше этого «частенько не делалось», так как в законе о бюджете на очередной год могло прописываться, что эта индексация приостанавливается.

В связи с этим Путин назвал чрезвычайно важным закрепление в Основном законе страны требования исполнения социальных обязательств государства перед гражданами.

«Такой трюк уже будет невозможен: невозможно принять закон о бюджете и сказать, что действие такой-то статьи Конституции приостанавливается, это просто невозможно по определению, нет ничего выше Конституции. Вот в этом весь смысл [поправок к Конституции о размере МРОТ и индексации пенсий]», — заключил глава государства.