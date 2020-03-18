Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан, передает ТАСС.

В интервью агентству для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства отметил, что объем фонда уже превысил планку 7% ВВП, что позволяет начать инвестиции за счет ФНБ.

«Вопрос: на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее, — сказал президент. — Вот как раз дискуссия [об этом] сейчас у нас и разворачивается».

По его словам, властям РФ «нужно решать все-таки очень важную задачу — повышение реальных доходов граждан». «Надо думать, как [использовать] имеющиеся у нас ресурсы, а они большие», — отметил российский лидер.



По данным Минфина РФ, объем ФНБ за февраль 2020 года вырос на 409 млрд рублей (5,2%) и на 1 марта составил более 8,249 трлн рублей, что эквивалентно 123,4 млрд долларов (7,3% к ВВП). При этом объем ликвидной части ФНБ на начало марта составил 6,568 трлн рублей, что эквивалентно 98,044 млрд долларов, или 5,8% к ВВП, прогнозируемому на 2020 год.