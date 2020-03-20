На ближайшем заседании совета директоров 20 марта Банк России примет решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне — 6% годовых, полагает большинство аналитиков, опрошенных Банки.ру. Однако все способно поменяться в последний момент, и ЦБ может пойти на повышение ставки ради защиты рубля.

После снижения ключевой ставки в феврале регулятор не исключал продолжения цикла смягчения ДКП уже в марте. Однако ситуация на мировых рынках из-за распространения коронавируса, падение цен на нефть и ослабление рубля могут помешать этим планам. Вероятность снижения ставки на заседании в пятницу стремится к нулю. Основной вопрос сейчас: повысит ЦБ ставку для защиты рубля или займет выжидательную позицию?

Отсутствие валютной паники говорит в пользу сохранения ставки

Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков ожидают, что на ближайшем заседании ключевая ставка будет сохранена. «Основными аргументами в пользу этого сценария стали возросшие инфляционные ожидания из-за ослабления рубля и турбулентность на мировых финансовых рынках из-за коронавируса, включая падение цен на нефть к 30 долларам за баррель», — полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Банк России отмечает усиление проинфляционных рисков на фоне ослабления рубля и снижения нефтяных цен, однако ожидает, что замедление темпов роста мировой экономики будет нивелировать это давление, напомнил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. В феврале инфляция снизилась до 2,3% год к году, но с начала марта баланс рисков изменился. Согласно оценке аналитиков Газпромбанка, эффект переноса курса на инфляцию проявляется с лагом в три месяца. «Произошедшее 20-процентное снижение курса рубля пока не отразилось на ценах и в перспективе повысит инфляцию незначительно, примерно на 0,3—0,4 процентного пункта», — говорится в прогнозе ГПБ. Таким образом, инфляция будет возвращаться к цели ЦБ (4%) быстрее, чем это ожидалось ранее.

Тем не менее в среднесрочной перспективе ситуация с коронавирусом как раз может оказать дезинфляционное влияние, считает начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин. Дело в том, что распространение инфекции приведет к замедлению темпов роста мирового ВВП. «Это может выступать весомым основанием в пользу неповышения уровня ключевой ставки», — согласен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Повышение ключевой ставки может усилить давление на совокупный спрос через увеличение кредитных ставок, а также замедлит и без того невысокий экономический рост. Поэтому ЦБ, вероятно, оставит ее без изменения», — считает главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. При подозрении на валютную панику вне зависимости от графика заседаний ЦБ может принять решение о повышении. «До тех пор пока таких настроений нет, Банк России, вероятно, хотел бы остаться в рамках более стимулирующего поведения», — отмечает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Повысить ставку ЦБ может в любой момент

Если ожидания населения начнут деградировать в любой из этих дней, мы можем увидеть повышение ставки, считает Дмитрий Куликов. «Если котировки барреля нефти надолго задержатся ниже уровня в 30 долларов, а рубль ослабнет до 75—80 рублей в паре с долларом, Центробанк может повысить размер ключевой ставки на 2—3 процентных пункта. Изменять ключевую ставку более меньшим масштабом в текущих условиях не имеет смысла», — полагает Владимир Евстифеев. Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков согласны, что повышение ставки может произойти лишь при закреплении цен на нефть ниже отметки 30 долларов за баррель.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин считает, что ЦБ будет аргументировать возможное повышение ставки необходимостью поддержки курса рубля. «Такие аргументы приводились регулятором в 2014 году, когда он начал свой последний длительный цикл повышений ставки. Однако надо отметить, что по опыту сырьевого кризиса 2014—2015 годов повышение ставок сработает как драйвер ускорения инфляции, роста оценочных рисков и снижения курса рубля», — подчеркивает он.

«Такая мера может оказать временное негативное влияние на деятельность реального сектора экономики, поэтому радикального повышения ключевой ставки мы не ожидаем», — считает руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин. В БКС также полагают, что защищать рублевый курс ЦБ может и другими средства: увеличением объемов продаж валюты, выходом с покупками ОФЗ на рынок и расширением каналов предоставления ликвидности.

Что дальше?

Дальнейшие решения ЦБ по монетарной политике будут зависеть от скорости распространения коронавируса и динамики цен на нефть, поэтому аналитики не рискуют прогнозировать траекторию ставки до конца года.

Тем не менее в НРА считают, что при оптимистическом варианте ключевая ставка останется без изменения. Пессимистический прогноз агентства — 7—8% к концу 2020 года. «Если российские рынки окажутся в условиях полномасштабной паники с наличием полноценного исхода капитала из бумаг долгового рынка, ключевая ставка, по нашим оценкам, может быть повышена на 50—150 базисных пунктов в перспективе марта — мая», — прогнозирует Антон Покатович. При этом он не исключает, что ставка может опуститься до 5% годовых к концу 2020 года на фоне снижения ставок в США до нуля, если основной задачей ЦБ станет поддержание совокупного спроса.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru