Банк России установил официальные курсы валют на 19 марта.

Курс доллара прибавил 3,3235 рубля, составив 77,2131 рубля (73,8896 рубля на 18 марта). Курс евро вырос на 2,5825 рубля — до 84,8881 рубля (82,3056 рубля на 18 марта).

Биржевой курс доллара на 12:25 мск составлял 77,9 рубля (плюс 2,46 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 85,62 рубля (плюс 2,72 рубля).



Диапазон котировок с начала сессии среды — 75,9—79,22 рубля за доллар и 83,49—85,74 рубля за евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



«Обвал российской валюты продолжается. Основные причины — пандемия коронавируса, спровоцировавшая карантинные меры, и провал цен на нефть к новым минимумам», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Цена нефти Brent упала ниже 28 долларов впервые с января 2016 года, передает РБК . Цена нефти Brent потеряла 2,5% и опустилась до 27,93 доллара за баррель по состоянию на 12:33 мск, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость нефти марки WTI снижается на 3,93% — до 25,93 доллара.

От более сильного падения цены на нефть удерживает информация о том, что целый ряд стран, в том числе США и Китай, решили увеличить запасы сырья в свои стратегические резервы, отметили аналитики Нордеа Банка.

Котировки нефти начали падать после разрыва сделки ОПЕК+ по сокращению производства сырья и последовавшего за ним снижения отпускных цен со стороны крупнейших экспортеров, в первую очередь Саудовской Аравии. Техническое совещание участников сделки ОПЕК+, запланированное на среду, 18 марта, в Вене, было отменено. Договоренности о сокращении добычи сырья между странами ОПЕК и государствами, не входящими в организацию, действуют до конца марта.



По словам Бодровой, «девальвация рубля больше всего ударит по кошелькам россиян, и так неплатежеспособных. Происходящее с курсом и экономикой способно погрузить среднестатистическую российскую семью в полноценный кризис».

«С точки зрения сухих цифр вполне можно говорить о том, что доллар США может торговаться в пределах 75—85 рублей при цене на нефть Brent в пределах 25—32 долларов», — указывает Бодрова.

Она полагает, что «если бы Центробанк хотел что-то сделать с ключевой ставкой в рамках поддержки экономики и финансовой системы, он бы уже это сделал — идет вторая неделя бешеной волатильности».



«Максимум, что делается на уровне ЦБ, — это интервенции, которые сглаживают колебания курса, но оставляют его чувствительным к внешнему фону, — констатирует аналитик. — Вряд ли стоит тут рассчитывать на что-то сверхъестественное».

Опрошенные Банки.ру аналитики в большинстве своем полагают , что Банк России примет решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне — 6% годовых. Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке должно состояться 20 марта.

