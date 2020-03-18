Пандемия нового коронавируса может привести к потере 25 млн рабочих мест, полагают в Международной организации труда (МОТ).

«Однако если мы увидим международно-скоординированную политику борьбы с заболеванием, как было во время мирового финансового кризиса в 2008—2009 годах, влияние на глобальную занятость может быть значительно ниже», — говорится в заявлении МОТ, распространенном в среду пресс-службой организации.

Согласно различным сценариям, разработанным МОТ, из-за влияния пандемии COVID-19 на рост мирового ВВП свои рабочие места могут потерять от 5,3 млн человек (при малом влиянии на рост ВВП) до 24,7 млн. Для сравнения: во время кризиса 2008—2009 годов рабочие места потеряли 22 млн человек.

Финансовые потери для работников, по предварительным оценкам МОТ, к концу года составят от 860 млн до 3,4 млрд долларов. Это приведет к снижению покупательской способности и ударит по бизнесу и мировым экономикам. В сфере производства от 8,8 млн до 35 млн человек столкнутся с бедностью и нищетой.

«Это больше не глобальный кризис в области здравоохранения, это также крупный кризис на рынке труда и экономический кризис, который будет иметь огромное влияние на людей. В 2008 году мир объединился для противодействия последствиям глобального финансового кризиса и предотвратил худший сценарий. Сейчас нам необходимо такое же руководство», — заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.