Стоимость заимствований российских регионов путем размещения облигаций может увеличиться из-за пандемии коронавируса, говорится в материале международного рейтингового агентства Moody's.

«16 марта доходность российских муниципальных облигаций выросла на 25 базисных пунктов на фоне возросшей обеспокоенности инвесторов по поводу пандемии коронавируса. Увеличение является негативным для кредитования регионов России, которым придется платить по более высоким процентным ставкам и выпускать ценные бумаги с более высокими купонами», — отмечают аналитики.

Ставки по облигациям регионов, по оценкам агентства, могут возрасти до 7—9%, тогда как в прошлом месяце они составляли 5—7%. Расходы регионов на выплату годовых процентов увеличатся примерно на 4 млрд рублей по долгам, которые они рефинансируют в этом году. Переоценка всего рыночного долга российских регионов составит около 20 млрд рублей.

Более высокие затраты по займам окажут наибольший негативный эффект на регионы с высоким рыночным долгом, среди которых агентство указывает Нижний Новгород, Омск и Московскую область. Однако операционные прибыли и накопленная ликвидность уменьшат давление на их бюджетные показатели, которые значительно улучшились за последние три года. Регионы с низким уровнем долга на рынке и высокими бюджетными показателями (Татарстан, Башкирия, Москва и другие) будут подвержены данному риску меньше всего.