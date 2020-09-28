Федеральное казначейство РФ в 2019 году поместило на банковские депозиты средства федерального бюджета РФ на общую сумму 6,258 трлн рублей, что на 35% больше, чем в 2018-м. Об этом говорится в проекте доклада Федерального казначейства РФ о результатах деятельности за 2019 год.

«На основании договоров банковского депозита Федеральным казначейством в 2019 году размещены средства федерального бюджета на банковских депозитах в сумме 6 257,8 млрд рублей, что на 35% больше 2018 года», — отмечается в документе.

Согласно материалам доклада, наибольший объем средств был размещен на банковских депозитах в 2015 году — 12,81 трлн рублей, а наименьший — в 2010 году, 387,2 млрд рублей.

Доход бюджета от размещения средств на депозитах составил 120,3 млрд рублей, что практически в 1,7 раза больше, чем аналогичный показатель за 2018 год. Доход за 2020 год прогнозируется на уровне 58,4 млрд рублей.

«В 2019 году кредитные организации своевременно и в полном объеме осуществляли возврат средств и уплату процентов за их использование», — добавили в Федеральном казначействе.