АО КБ «Солидарность» выбрал для себя путь активного развития услуг для розничных клиентов. Ставку сделали на совершенствование мобильных цифровых каналов и инвестиции в разработку собственных приложений. В качестве платформы для выпуска обновленного « Солидарность Онлайн » банк выбрал мобильные приложения iSimpleIONIC от компании iSimpleLab.

На выбор повлиял и тот факт, что iSimpleLab предоставляет банкам-клиентам iSimpleIONIC вместе с исходным кодом, что открывает максимальный уровень свободы при внедрении и развитии дистанционных сервисов.

Так, с 5 марта 2020 пользователям стало доступно полностью обновленное приложение «Солидарность Онлайн». На этом АО КБ «Солидарность» и iSimpleLab не остановились.

В конце 2019 года была поставлена задача — подключиться к Системе быстрых платежей (СБП). И 10 марта 2020 года, сразу после старта обновленного мобильного приложения «Солидарность Онлайн», в нём стала доступна и удобная функция, позволяющая круглосуточно осуществлять мгновенные переводы между счетами физических лиц по номеру телефона. Подробнее — в официальной новости Банка .

В «Солидарность Онлайн» изменился не только дизайн, пользовательский интерфейс, сервисы, которые уже были востребованы клиентами. Помимо мгновенных переводов по номеру телефона появились в мобильном приложении и новые актуальные услуги:

оплата ЖКХ, штрафов и т.п по QR-коду;

доступ к контактам для оплаты телефонной связи друзьям и близким;

переводы с карты на карту;

распознавание и заполнение реквизитов банковской карты по фотографии;

генерирование реквизитов карт и счетов в QR- код;

управление счетами и вкладами;

избранные и регулярные автоматические платежи;

удобная оплата мобильной связи и прочих услуг;

история операций с возможностью поиска;

PUSH-уведомления;

чат с банком.

Отметим, что внедрение чат-канала стало частью масштабного проекта обновления мобильного приложения «Солидарность онлайн» и было реализовано на платформе iQChannels от компании iQStore . Интеграция была выполнена в кратчайшие сроки благодаря функции совместимости с платформой ДБО iSimpleBank 2.0, встроенной в iQChannels.

Благодаря слаженной работе команды АО КБ «Солидарность» и iSimpleLab проект был реализован быстро и без дополнительных сложностей.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум iCAM , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса . Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс, платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед Банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг, и их дистрибуции во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и Мобильных приложений для устройств с операционными системами iOS и Android компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации Банка и клиента.