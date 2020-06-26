Индекс РТС в среду снижается на 10%, свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 16:36 мск, его значение составляло 841,05 пункта (минус 10,02%).

Индекс Мосбиржи на тот же момент времени потерял 4,69% и находился на отметке в 2 120,40 пункта.

Индекс РТС находится на уровне ниже 850 пунктов впервые с апреля 2016 года.

Ранее курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 87 рублей. Курс европейской валюты обновил максимумы февраля 2016 года.