Хоум Кредит Банк по итогам 2019 года зафиксировал чистую прибыль в размере 15,8 млрд рублей, что на 14,2% выше показателя предыдущего года. Консолидированные финансовые результаты деятельности «Хоум Кредита» в России и Казахстане в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности приводятся в релизе банка.

«Драйверами роста прибыли стали рост портфеля, улучшение ключевых показателей риска, продолжающейся фокус на повышение операционной эффективности в России и Казахстане», — поясняется в сообщении.

Рост процентного дохода составил 5,2% по сравнению с 2018 годом, что отразило рост кредитования. Процентные расходы снизились на 2,8% за счет продолжающегося снижения ставок по вкладам. В результате чистый процентный доход за отчетный период составил 39,3 млрд рублей, увеличившись на 9,2% относительно января — декабря 2018 года. Вслед за ростом чистого процентного дохода операционный доход за отчетный период вырос на 7% до 46,2 млрд.

Активы на конец отчетного периода составили 343,8 млрд рублей. С начала 2019 года показатель вырос на 4,9% за счет роста кредитного портфеля.

Чистый кредитный портфель в прошлом году увеличился на 7% до 262,4 млрд рублей. Объем выданных новых кредитов составил 308,7 млрд (плюс 7,1%).

В числе прочего в сообщении указано, что около 20% кредитов наличными выдаются в банке через приложение «Мой кредит». По итогам года число тех, кто пользуется онлайн-сервисами банка ежемесячно, выросло до 3 млн, что составляет 71% активных клиентов. Объем POS-кредитов, выданных онлайн, вырос на 26%.

Доля просроченных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов снизилась до 3,1% (с 3,8% по итогам 2018 года). Коэффициент покрытия просроченной задолженности резервами — 128,3%.

Объем текущих счетов и депозитов клиентов по итогам года составил 218 млрд рублей (минус 2%). Снижение показателя было обусловлено фокусом на диверсификации источников фондирования и благоприятной конъюнктурой на рынках долгового капитала в 2019 году, отмечается в релизе. Во втором полугодии 2019 года банк эмитировал локальные облигации на 5 млрд рублей и вечные субординированные евробонды на 200 млн долларов. При этом депозиты и текущие счета клиентов остаются основным источником фондирования банка и составляют 84,2% от его обязательств.

Уровень достаточности капитала по состоянию на 31 декабря составил 25,9% (23,6% в конце 2018 года). Показатель достаточности капитала на консолидированной основе (Н20.0), рассчитанный в соответствии с требованиями Банка России, на конец отчетного периода равнялся 13,4%.

В прошлом году Хоум Кредит Банк обслуживал 39 млн клиентов через 265 отделений, более чем 116 тыс. точек продаж, 258 почтовых офисов и 1,3 тыс. банкоматов в России и Казахстане.



Председатель правления «Хоум Кредита» Юрий Андресов подчеркивает, что 2019 год стал успешным для банка. «Сохраняя лидерство в сегменте кредитов в точках продаж (POS), мы сфокусировались на выдаче кредитов на товары через карту рассрочки «Свобода», онлайн- и self-сервисы. Эти инструменты востребованы клиентами и повышают эффективность сегмента POS для нас», — прокомментировал он.