«Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты. Об этом РБК рассказали сотрудник компании и федеральный чиновник.

eSIM (чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи) заменяет обычную сим-карту, пользователь может дистанционно загрузить на электронную сим-карту настройки конкретного оператора связи и таким образом подключиться к его услугам.

Технология eSIM доступна на моделях iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, смартфонах Google Pixel, планшетах Apple и Microsoft Surface, а также в «умных» часах Apple, Samsung и Huawei.

В сентябре прошлого года занимавший на тот момент пост вице-премьера Максим Акимов поручил Минкомсвязи, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и ФСБ проработать легализацию виртуальных сим-карт до 15 января 2020 года. Однако в декабре прошлого года Константин Носков (тогда глава Минкомсвязи) попросил продлить срок подготовки необходимых нормативно-правовых актов до декабря 2020 года. По словам источника издания, близкого к правительству, эту просьбу удовлетворили, однако соответствующее поручение еще не выпущено.



Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов не стал комментировать эту информацию, лишь сообщил изданию, что Минкомсвязь «поддерживает eSIM как инструмент при должной проработке удаленной смены профиля и обеспечения полноценной идентификации абонента».

Источник издания, близкий к Минкомсвязи, отметил, что выдача разрешений на продажу eSIM зависит не от министерства, а от ФСБ. «Минкомсвязь не вмешивается в дела операторов, пока они не нарушают правила оказания услуг связи и федеральное законодательство. Если нарушаются правила идентификации абонентов, то может быть инициирована проверка Роскомнадзора», — указал собеседник РБК.