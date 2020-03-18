Влияние снижения курса рубля на капитал и прибыль российских банков ограничено, говорится в обзоре банковского сектора за январь 2020 года, подготовленном международным рейтинговым агентством Fitch.

«Большинство банков работают с небольшими открытыми валютными позициями (отношение требований и обязательств по валюте. — Прим. ред.), поэтому прямое влияние недавнего снижения курса рубля к доллару (до 74 рублей за доллар на 17 марта с 63 рублей на конец января) на капитал и прибыль банков ограничено», — говорится в материале.

Также аналитики считают, что ЦБ может разрешить банкам занижать обменный курс валют при расчете достаточности капитала в случае резкого и устойчивого падения курса рубля.