Мировые цены на нефть в среду продолжают падать. Так, котировки на WTI опустились ниже 25 долларов за баррель впервые с ноября 2002 года. Таковы данные торгов.



На 15:11 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,84%, до 27,34 доллара за баррель, а цена майских фьючерсов на нефть марки WTI скорректировалась: падение составило 8,45%, до 25,02 доллара за баррель.

Ранее биржевой курс евро в ходе торгов на Мосбирже в среду впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 86 рублей.