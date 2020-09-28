Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в среду, 18 марта, превысил 87 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс европейской валюты обновил максимумы февраля 2016 года.

По данным торговой площадки на 15:46 мск, курс евро составлял 87,54 рубля (плюс 4,6375 рубля), курс доллара — 79,7825 рубля (плюс 4,34 рубля).

Российская валюта сейчас находится под тройным давлением, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. «Это и ситуация с ценами на нефть, и уход зарубежных инвесторов, и неопределенность с развитием эпидемии внутри самой России», — перечисляет эксперт.

Он замечает, что нынешний курс валют пока не компенсирует выпадающую выручку экспортеров и доходы бюджета. Без поддержки ФНБ и Центробанка доллар сейчас стоил бы около 120 рублей. По оценке зарубежных инвестбанков, примерно там же (вернее, около 117 рублей) находится предел падения российской валюты в случае усиления волатильности на американских рынках и, как следствие, почти полного ухода нерезидентов из рубля.

Емельянов пока не видит оснований для столь сильного ослабления российской валюты. Но он не исключает, что в ближайшие сессии доллар в паре с рублем вновь будет подходить к 80, а в отдельные дни может подниматься и выше.



«Возможно, нечто подобное произойдет и сегодня днем: рынок фьючерсов на индексы акций США вновь показывает уход за лимиты по волатильности, так что рынки способны опять сильно разбалансироваться. Альтернативный, но не менее вероятный сценарий — отскок по индексам вверх, рост нефти и, как следствие, уход доллара в зону 72—75 рублей», — рассуждает аналитик.

Он считает маловероятным, что доллар и евро останутся на текущих отметках в течение всего дня, поскольку сегодня подвижны все сегменты финансового рынка без исключения.