Биржевой курс евро в ходе торгов на Мосбирже в среду впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 86 рублей.



По состоянию на 14:36 мск котировки единой европейской валюты скорректировались, составив 85,9525 рубля (плюс 3,05 рубля). К этому времени курс доллара вырос на 2,86 рубля до 78,3 рубля.

Рубль усиливает падение на фоне падения цены на нефть, говорят аналитики.



«Возвращаясь к рублю, нужно отметить, что он сейчас находится под тройным давлением: это и ситуация с ценами на нефть, и уход зарубежных инвесторов, и неопределенность с развитием эпидемии внутри самой России. Нынешний курс валют пока не компенсирует выпадающую выручку экспортеров и доходы бюджета. Без поддержки ФНБ и Центробанка доллар сейчас стоил бы около 120 рублей. По оценке зарубежных инвестбанков, примерно там же (вернее, около 117 рублей) находится предел падения российской валюты в случае усиления волатильности на американских рынках и, как следствие, почти полного ухода нерезидентов из рубля. Мы пока не видим оснований для столь сильного ослабления российской валюты. Но не исключаем, что в ближайшие сессии доллар в паре с рублем вновь будет подходить к 80, а в отдельные дни может подниматься и выше», — прокомментировал аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.