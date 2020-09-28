Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в среду, 18 марта, превысил отметку 80 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз доллар находился на этом уровне в феврале 2016 года.



По данным торговой площадки на 18:21 мск, курс доллара составлял 80,05 рубля, курс евро — 86,71 рубля.

Ослабление рубля наблюдается на фоне дешевеющей нефти. Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 9,57% до 26,98 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 15,2% до 23,15 доллара за баррель.