Крупнейшие российские банки по выдаче ипотеки наблюдают существенный приток заявок граждан на кредиты: на фоне роста доходности долговых инструментов и негативных ожиданий россияне хотят успеть взять ипотеку по старым ставкам, пишет «Коммерсант» .

Глава Сбербанка (крупнейшего банка РФ, в том числе по выдаче ипотеки) Герман Греф сообщил 17 марта о всплеске интереса к ипотеке на фоне волатильности на рынке. По его словам, «даже был зафиксирован исторический максимум спроса». Масштаба роста топ-менеджер не раскрыл, в самом банке не ответили на запрос «Коммерсанта». В ВТБ, который занимает второе место по выдаче ипотеки, отметили, что наблюдают «рост числа заявок на ипотеку примерно на 15% выше средних показателей». В банке «ФК Открытие» (четвертое место) сказали, что среднедневной объем заявок на ипотечные кредиты увеличился почти на четверть. Россельхозбанк (шестое место) видит рост на 5% по заявкам, оформляемым по стандартным программам, и на 15% по программе льготного ипотечного кредитования (сельская ипотека). Об аналогичной тенденции говорят и в Росбанке (седьмое место), не раскрывая цифр.

Ипотечные заемщики активизировались на фоне ожидания роста ставок вслед за ростом доходности долговых инструментов на финансовом рынке.

«Клиенты стремятся ускорить процесс выхода на сделку. При этом независимо от возможных корректировок условий кредитования ставки по предодобренным заявкам сохраняются при заключении кредитного договора до 31 марта», — пояснила директор департамента по Центральному федеральному округу «Росбанка Дом» Мария Мулянова.

В ряде кредитных организаций фиксируют рост числа обращений граждан со второй половины февраля после последнего снижения ставок по ипотечным кредитам. Так, в Промсвязьбанке и Московском Кредитном Банке рост составил 28—30%, в Банке ДОМ.РФ — 6%.

Напомним, что ряд банков в последние дни повысили ставки по ипотеке, в частности ЮниКредит Банк , Транскапиталбанк и Росбанк .

Газета «Ведомости» на днях писала со ссылкой на банковские пресс-службы, что Альфа-Банк сейчас «рассматривает вопрос повышения ипотечных ставок», «Открытие» «внимательно следит за экономической ситуацией и сейчас пересматривает ставки по ипотеке». ВТБ, МКБ, «Уралсиб», «Зенит», СМП Банк утверждают, что решения о повышении ипотечных ставок не принимали, будут следить за изменениями экономической и рыночной ситуации и соответственно корректировать условия ипотеки, а Промсвязьбанк и УБРиР пока не планируют пересмотр условий ипотеки. Решения ЦБ ждут в Абсолют Банке, уточняет «Коммерсант».

Генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на днях высказал мнение, что ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1—2 процентных пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля. Впрочем, опрошенные Банки.ру аналитики в большинстве своем полагают , что Банк России примет решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне — 6% годовых. Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке должно состояться 20 марта.

Процент одобрения кредитов по новым заявкам в рамках локального ажиотажа банки не раскрывают, пишет «Коммерсант». По мнению старшего аналитика агентства Moody's Cемена Исакова, за ростом объема заявок на ипотеку со стороны заемщиков вряд ли последует большой рост выдачи ипотеки по старым ставкам. Это обусловлено все возрастающими ожиданиями роста стоимости длинного фондирования банков, что уже видно по росту доходности длинных ОФЗ (доходность десятилетних бумаг достигла 8% годовых). «Ипотечные ставки по 8—9% годовых уже не обеспечивают покрытие того уровня рисков, который в настоящее время наблюдается в связи с падением цен на нефть и распространением коронавируса. Ставки по рублевым инструментам идут вверх, и теперь у банков есть риск того, что они впоследствии столкнутся с более дорогим фондированием», — указывает Исаков. По его словам, на этом фоне также есть высокая неопределенность в отношении будущего качества выдаваемых кредитов. Так, в связи с мерами по предупреждению коронавируса у заемщиков могут возникнуть проблемы на рынке труда; доходы заемщиков в ряде секторов, скорее всего, сократятся.



Аналитики ЦБ недавно предупреждали о рисках чрезмерно низких ставок по ипотеке .