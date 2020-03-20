Банк ДОМ.РФ повысил процентные ставки по депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 5,7% годовых при размещении средств на максимальный срок, следует из релиза финучреждения.



Депозит можно открыть на сумму от 50 тыс. рублей. Срок размещения средств — от одного дня до трех лет.

«Новые ставки позволят предпринимателям получать стабильный доход в течение срока депозита», — прокомментировал зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.