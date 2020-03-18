Чистая прибыль банка «Центр-инвест» за 2019 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) достигла 1,8 млрд рублей, что на 17% больше по сравнению с 2018 годом. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности кредитной организации.



Рентабельность капитала выросла до 13,1% (+1,9%). Размер активов банка достиг 119,5 млрд рублей (+6,6%).

Капитал банка «Центр-инвест» увеличился до 14,2 млрд рублей (+8,3%), что было обусловлено в первую очередь заработанной в отчетном периоде чистой прибылью, поясняется в релизе банка.

Достаточность капитала банка в соответствии со стандартами «Базель III» составила 18,4%, достаточность капитала первого уровня (Tier 1) составила 16,8%.

Остатки на счетах клиентов за 2019 год составили 99,4 млрд рублей (+4,4%). Доля средств населения при этом равна 81%.

«Результаты работы банка за 2019 год в очередной раз подтвердили успешность и эффективность нашей бизнес-модели, основанной на ESG-принципах. Основными трендами развития стали доступное кредитование населения и малого бизнеса, диджитализация банковских продуктов, акселерация нового поколения предпринимателей», — комментирует председатель правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова.

Совокупный кредитный портфель банка составил 85,1 млрд рублей (-3,4%), «незначительное снижение связано с плановым погашением нескольких крупных корпоративных кредитов», уточняют в банке. Розничное кредитование остается основным драйвером роста, объем розничных кредитов по итогам года составил 52,8 млрд рублей. Портфель кредитов МСБ на 31 декабря 2019 года равнялся 32,3 млрд рублей.