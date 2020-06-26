Ассоциация банков России (АБР) направила Банку России предложения о мерах по минимизации негативного влияния последствий пандемии коронавируса на финансовый рынок. Комплекс мер разработан в том числе с учетом перевода большей части сотрудников кредитных организаций на дистанционную работу, говорится в письме председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

«Ассоциация поддерживает оперативные меры, принимаемые Банком России в целях обеспечения финансовой стабильности, направленные на ограничение экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках», — говорится в письме.

АБР предлагает реализовать дополнительные меры, в том числе отменить или перенести проведение любых проверок кредитных организаций, запланированных на первое полугодие 2020 года, по возможности завершить проведение уже начатых проверок за счет уменьшения количества запланированных к изучению вопросов и увеличить сроки представления возражений по итогам проверки.

Ассоциация считает целесообразным сократить количество и объем запрашиваемой в рамках надзорных мероприятий информации, в том числе по поступившим жалобам, увеличить сроки для предоставления запрошенной информации, а также ограничить направление запросов о предоставлении информации статистического или ненадзорного характера.

Ассоциация выступает за перенос на 2021 год сроков вступления в силу нормативных актов Банка России, устанавливающих новые или изменяющих действующие требования к кредитным организациям, особенно если их реализация предусматривает трансформацию внутренних бизнес-процессов и обширные изменения форм отчетности.

В письме говорится о необходимости временно изменить или продлить сроки на формирование и предоставление отчетности, отменить предоставление ежедневных форм отчетности и не применять к кредитным организациям меры воздействия в 2020 году за нарушение сроков предоставления форм отчетности и ее пересдачу в связи с обнаружением ошибок.

АБР также предлагает не применять штрафные санкции к кредитным организациям и их должностным лицам за нарушение порядка и (или) сроков предоставления в уполномоченный орган отчетности и не применять меры ответственности за несвоевременную разработку целевых правил внутреннего контроля.

В письме отмечается, что в дополнение к этим мерах необходимо обсудить возможность распространения принятых ранее мер по поддержке финансовой устойчивости отдельных отраслей и секторов экономики на более широкий круг клиентов, например, позволить банкам до 30 сентября 2020 года не доформировывать резервы по тем заемщикам, чье обслуживание долга ухудшилось из-за распространения коронавирусной инфекции и ее последствий. Речь в первую очередь идет о субъектах МСП, физических лицах, участниках внешнеэкономической деятельности.

АБР предлагает разрешить не ухудшать финансовое положение таких заемщиков до конца 2020 года. Определенность в части возможных пруденциальных послаблений необходима как кредитным организациям, так и их клиентам, подчеркивается в документе.