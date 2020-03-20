Банк ВТБ в рамках сделки по продаже Tele2 стал владельцем пакета акций «Ростелекома».

Сначала ВТБ сообщил о получении 21,57% акций «Ростелекома», после чего снизил свою долю в госоператоре до 13,13%.

ТАСС направил запрос в пресс-службу ВТБ.

В свою очередь «Ростелеком» сообщил, Росимущество 20 февраля направило госоператору акционерное соглашение, заключенное между Российской Федерацией в лице Росимущества и банком ВТБ. Согласно документу, Росимущество приобретает право распоряжаться частью акций (8,44%) «Ростелекома», которые есть во владении ВТБ.

В ноябре 2019 года совет директоров «Ростелекома» согласовал условия консолидации «Т2 РТК Холдинга» (Tele2), в рамках которой госоператор приобретет 55% компании. Сейчас «Ростелекому» принадлежат 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет компания Tele2Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова — 40%, у банка «Россия» — 10%. В середине февраля «Ростелеком» получил право распоряжаться 100% голосов Tele2.