На данный момент невозможно точно определить всю глубину влияния коронавируса и волатильности на рынках на экономику России, говорится в сообщении Центробанка.

«Пока невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, поскольку значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки. Тем не менее некоторые компании уже ощутили на себе воздействие этих факторов. Снижение внешнего спроса, проблемы с поставщиками комплектующих из-за границы, волатильность конечного спроса, доступность финансовых средств — все это оказывает влияние на принимаемые банками и компаниями решения», — отмечается в релизе.

Полный экономический эффект от происходящих событий сейчас не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости. Правительством в рамках бюджетных параметров текущего года может быть использован резерв в 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах, а также увеличен лимит государственных гарантий.

Правительство и Банк России при реализации мер реагирования считают приоритетом минимизацию негативного влияния сложившейся ситуации на россиян. Так, ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат. «Правительство примет решение о соответствующих выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине. В июле должны начаться выплаты по уже объявленным мерам поддержки семей с детьми от трех до семи лет, что окажет поддержку семьям в непростой жизненной ситуации», — следует из документа.

Ранее сообщалось, что правительство РФ будет вести полный онлайн-мониторинг экономической ситуации в стране в связи с коронавирусом.

