На встрече обсуждались результаты Банка по итогам 2019 года и планы на 2020 год. Было отмечено, что прошлогодние контрольные показатели выполнены полностью. Этому способствовали активное привлечение новых клиентов, расширение продуктовой линейки, развитие доступности финансовых инструментов и услуг. Вместе с тем, тренды в банковской сфере быстро меняются, и чтобы оставаться востребованным, Банку необходимо им соответствовать. В 2020 году «Кубань Кредит» сделает упор на упрощение процедуры получения клиентами банковских продуктов за счет улучшения онлайн-обслуживания, внедрения новых цифровых сервисов, сокращения пакета документов, скорости принятия решений, индивидуального подхода и ряда других шагов.

Кроме того, в ходе мероприятия прошла церемония награждения кредитных специалистов и руководителей региональных дирекций, которые стали призерами корпоративных профессиональных конкурсов.