План по борьбе с коронавирусом и его экономическими последствиями планируют профинансировать за счет временного сокращения программы госинвестиций в крупные проекты, а также плана развития магистральной инфраструктуры. Об этом газете «Известия» рассказал источник, близкий к правительству; информацию подтвердил федеральный чиновник.

По их словам, расходы бюджета на этот год, по всей видимости, придется перераспределить. Дело даже не столько в том, что в казне не хватает денег на те или иные направления расходов, сколько в пересмотре прогнозов развития мировой экономики, в частности спроса на перевозки. Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится транспортное сообщение.

«Какой будет структура спроса на товары российского экспорта? Когда восстановится Китай? Куда он бросит ресурсы? Сказать пока невозможно. Вряд ли мы в ближайшее время будем возить туда те же металлы или уголь в прежних объемах, — поясняет близкий к правительству источник. — Спрос на продукцию из КНР, в том числе на продукты массового потребления, тоже снизится. В таких условиях прогнозы потребности в транспортной инфраструктуре придется пересмотреть».



Комплексный план развития магистральной инфраструктуры до 2024 года стоимостью 6,3 трлн рублей включает 11 федеральных проектов. В его транспортную часть включены в том числе проекты «Европа – Западный Китай», «Морские порты России», «Железнодорожный транспорт и транзит» и другие, напоминает газета.

Ранее было объявлено , что резерв на первоочередные мероприятия по поддержке экономики и граждан в условиях распространения коронавируса в РФ составит 300 млрд рублей.