Сбербанк предоставит всем россиянам доступ к бесплатным консультациям врачей по предупреждению заражения коронавирусной инфекцией, сообщил глава банка Герман Греф на онлайн-конференции.

«Это получение через Интернет бесплатной консультационной помощи квалифицированного врача. Врачи готовы дать ответы на такие вопросы: что делать для снижения риска заражения вирусом, как распознать симптомы и что делать при наличии симптомов», — сказал Герман Греф.

Сервис уже доступен примерно миллиону человек: это сотрудники Сбербанка и члены их семей. Со следующей недели услугой сможет воспользоваться любой человек. Все расходы на себя возьмет Сбербанк, по словам Германа Грефа, на это потребуется 50—70 млн рублей в месяц.