Сбербанк ввел в эксплуатацию новую штаб-квартиру вблизи «Москва-Сити», которая станет частью делового кластера «Сбербанк-Сити», сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.



«Интерьеры здания выполнили швейцарское архитектурное бюро Evolution Design и московский партнер T+T Architects. В качестве генподрядчика реконструкции десятиэтажного объекта на Кутузовском проспекте, 32, общей площадью 62 тысячи квадратных метров выступила компания «СБ Девелопмент», весь fit-out осуществила компания Pridex», — отметили в ведомстве.

Новый головной офис Сбербанка создан путем 16-месячной реконструкции ранее возведенного административного здания. Осенью 2018 года Сбербанк сообщил о покупке под свою новую штаб-квартиру в районе делового центра «Москва-Сити» комплекса зданий, известных как «Суворов Плаза» и Mirax Plaza. По данным Reuters, он принадлежал бизнесмену Руслану Байсарову и перешел Сбербанку за долги. Комплекс состоял из трех зданий на едином земельном участке, при этом две башни (41 и 47 этажей) достались банку недостроенными.

В ходе реконструкции одно из зданий было полностью переоборудовано, включая изменение конструктивных решений и внешний вид фасадов, отмечается в сообщении Москомархитектуры. Обновленный комплекс также получил подземный четырехуровневый паркинг на 500 автомобилей.

Главной особенностью здания стал семиэтажный остекленный атриум с подвешенной на тросах переговорной.

«Абсолютно уникальной и единственной такого рода в мире является подвесная переговорная «Диамант», растянутая на тросах в пространстве атриума и соединенная с основными помещениями в уровне шестого этажа стеклянным мостиком. Конструкция подвесной переговорной состоит из силовой скрытой рамы пола и тонкого каркаса, на котором закреплены прозрачные и зеркальные панели», — говорится в сообщении.

Для создания делового кластера «Сбербанк-Сити» банк реконструирует и в ближайшем будущем введет в эксплуатацию еще два здания, а также проектирует новый объект, который объединит между собой выход из метро и офисные корпуса. Предполагается, что в головном офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте смогут разместиться около 30 тыс. человек.

