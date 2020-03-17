Глава Сбербанка Герман Греф не видит повышенного спроса на обмен валюты и снятие наличных на фоне распространения коронавируса в России. Об этом глава кредитной организации заявил в ходе онлайн-конференции.



«Паники мы не ощущаем. Мы видим, что население наше — большие молодцы. Люди ведут себя прагматично… броситься в обменные пункту и менять валюту по первому попавшемуся курсу — такого поведения мы не видим. Это означает, что уровень финансовой грамотности у людей у нас серьезно растет», — отметил глава Сбербанка.

По его словам, операции по выдаче наличных также находятся на обычном уровне. Лишь в выходные был зафиксирован повышенный уровень трат в магазинах и аптеках. «Продажи валюты чуть-чуть выше обычного спроса… запасы валюты в нахих касса более чем достаточны», — уверил Герман Греф.

«Дорогие наши клиенты, пожалуйста, не бегите никуда. Все что должно случиться – оно случится. Обязательно неквалифицированные валютные спекулянты попадают в оба конца: когда начинают менять и потому, когда меняют обратно. У нас люди не очень богаты, и очень жалко, когда они на этих панических настроениях теряют свои деньги», — заключил Греф.