Сбербанк начал привлекать к работе осужденных, пишут во вторник СМИ.

По данным «Коммерсанта» , Сбербанк собирался 4 марта торжественно подписать соответствующее соглашение с Федеральной службой исполнения наказаний. По техническим причинам подписание было перенесено на более поздний срок, однако сам проект уже начал работать.

По словам сразу нескольких источников газеты, знакомых с реализацией проекта, он заключается в том, что осужденные обучают искусственный интеллект распознавать рукописный текст и детали изображения. Этот проект осуществляется в одном из учреждений ФСИН в Новосибирске. В проекте участвуют несколько десятков осужденных.

«Для Сбербанка очень важна поддержка социальных инициатив, и основная задача данного проекта — это решение проблемы занятости людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы верим, что им необходимо дать возможность зарабатывать честным трудом, и не только физическим, а более интеллектуальным и перспективным, и получать за это вознаграждение», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, чей комментарий поступил в Банки.ру.

Попов заверил, что никаких рисков для клиентов Сбербанка этот проект не несет. «Информация, которая будет предоставляться в работу людям, находящимся в исправительных учреждениях, не содержит никаких персональных данных, банковской или иной тайны, она обезличена, ее невозможно использовать для незаконной деятельности», — подчеркнул он.

По словам представителя Сбербанка, работа заключается в разметке данных. На распознавание выдаются обезличенные данные либо изображения, которые необходимо разметить либо верифицировать. Это фрагментарная информация, следует из пояснений Попова.

Кандидатуры участников пилотного проекта подобраны местным управлением ФСИН, после чего возможность привлечения этих кандидатур оценивалась различными профильными службами Сбербанка. В пилотном проекте участвуют осужденные, получившие возможность свободного перемещения за хорошее поведение. Заключение им заменено на исправительный труд.

По информации РБК , осужденные, выполняющие работу для Сбербанка, находятся в отдельном офисном помещении с компьютерами, не подключенными к Интернету и внутренним информационным системам банка. В их задачи входит разметка данных, например перевод в электронный формат небольших фрагментов рукописного текста. Результаты распознавания в дальнейшем проходят проверку. Работа оплачивается в соответствии с минимальным размером оплаты труда, который с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей. Из зарплаты удерживаются НДФЛ, плата за общежитие (коммунальные расходы) и вычеты по постановлению суда. В пилотном проекте также предусмотрена выплата премии за высокое качество работы.



«Зачастую общество и работодатели не настроены на то, чтобы принять бывшего заключенного. Тем, кто, как говорят, «встал на путь исправления», очень сложно адаптироваться к изменившимся условиям, найти себя. Надеемся, что наш пример будет позитивно воспринят и другими российскими бизнес-структурами, получит поддержку общества», — заключает зампред Сбербанка.