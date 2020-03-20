Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 51 копейку к предыдущему закрытию и составил 75,1575 рубля. С начала торговой сессии было проведено 70,8 тыс. сделок на 4,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,43—75,27 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 82,45 рубля, уменьшившись на 96 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 17 тыс. сделок на 884,8 млн евро по курсам от 81,825 до 83,25 рубля за евро.

Курс доллара растет к рублю, а евро — продолжает снижаться из-за сильного падения европейской валюты на международном межбанковском рынке, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Валюта США по отношению к рублю достигает 75,27, что по-прежнему ниже максимумов прошлой недели, несмотря на серьезную просадку в нефти. Это указывает на высокую вероятность разворота, как только перестанет лихорадить сырьевые площадки», — комментирует эксперт.

Он ожидает снижения доллара на этой неделе до 72 рублей, но не исключает резких краткосрочных движений вверх вплоть до 80 рублей. Евро в этих условиях может торговаться в диапазоне от 79 до 88 рублей за единицу, допускает аналитик.