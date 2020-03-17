Московское отделение «Деловой России» из-за распространения коронавируса предлагает ограничить комиссии по эквайрингу. Банкиры с таким подходом не согласны, пишет «Коммерсант» .

Письмо с просьбой обратиться в ЦБ с предложением об ограничении эквайринговой комиссии «Деловая Россия» направила главе комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову. Общественная организация предлагает установить максимальное значение для торговых сетей на уровне 1,3%, а для аптек — 1%. Предложение было выработано 16 марта по итогам круглого стола, организованного московским отделением «Деловой России» и комитетом по финансовому рынку Госдумы.

Как поясняется в материале, эквайринговая комиссия, которую платит торгово-сервисное предприятие за возможность приема банковских карт, делится на три части. Значительную ее долю составляет межбанковская комиссия (интерчейндж), которая уплачивается эмитенту карты. Эта величина определяется платежной системой в зависимости от категории ТСП, размера операций, статуса карты, количества операций по ней и т. п. Меньшую часть (0,1—0,3% от платежа) составляет комиссия платежной системы. Оставшаяся часть является доходом банка-эквайрера, который обеспечивает поддержание платежной инфраструктуры (терминалов, программного обеспечения и т. п.). В настоящее время размер эквайринговой комиссии может составлять от 0,5% до 3,5%.

Банк России имеет право изменять комиссии по эквайрингу, но много раз давал понять, что предпочитает рыночный механизм их формирования. Авторы письма надеются на изменение позиции регулятора. «Дискриминирующая розничные и особенно аптечные сети тарифная политика коммерческих банков и чрезвычайные обстоятельства, связанные с эпидемией COVID-19, дестабилизируют положение участников торговой отрасли», — говорится в письме.

Регулирование комиссий на рынке банковских карт всегда было прерогативой платежных систем. Но если интерчейндж устанавливается ими на определенном уровне для всех участников рынка, то эквайринговая комиссия (по-другому — торговая уступка) никак не регулировалась. Сопредседатель московского отделения «Деловой России» Андрей Павлов даже предлагал установить для всех ТСП интерчейндж, как в Европе, на уровне 0,3%.

Если предложение «Деловой России» будет принято, то неясно, какое влияние окажет это регулирование на рынок эквайринга. «Более правильным шагом является установление индивидуальных условий для каждого сегмента», — заявил газете руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. Директор департамента эквайринга банка «ФК Открытие» Александр Дынин считает, что предлагаемое ограничение комиссий может привести к дисбалансу и ухудшению условий обслуживания клиентов.

Анатолий Аксаков выразил надежду, что достичь компромисса в позициях ретейла и банков позволит Система быстрых платежей. Для большинства ТСП Банк России установил комиссию за платежи через СБП на уровне 0,4%. Гендиректор ООО «Неофарм» (аптеки «Столички») Евгений Нифантьев заявил, что если банки не снизят комиссии, то аптеки начнут активно переходить на СБП.



Напомним, в прошлом году, когда началось внедрение Системы быстрых платежей, в частности в розничной торговле, ретейлеры грозились отказаться от участия в ней, так как бизнес не устраивали тарифы. Банк России тогда пояснял , что, так как участники рынка не смогли сами договориться, регулятор предложил компромиссный вариант, учитывающий в первую очередь интересы потребителей услуг, а затем интересы торгово-сервисных предприятий и банков. Также подчеркивалось, что внедрение Системы быстрых платежей обеспечит снижение издержек торговых предприятий в два-три раза по сравнению с эквайринговыми комиссиями.