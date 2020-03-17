Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение. Об этом рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

В настоящий момент ретейлеры фиксируют повышенный спрос на макароны, гречку, средства личной гигиены и бытовую химию. Производители уверены, что ситуация с ажиотажем носит временный характер, и готовы обеспечить запросы от торговых сетей.

Минпромторг уже разослал ретейлерам письмо с рекомендацией поддерживать в магазинах постоянные запасы необходимых товаров. Сейчас АКОРТ совместно с органами федеральной власти прорабатывают вопросы ускорения доставки продукции, которая рискует оказаться в дефиците.

В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам. Процессы снабжения находятся на личном контроле у правительства, местных администраций и самих предпринимателей.

Несколько крупных ретейлеров в разговоре с «Известиями» подтвердили, что, действительно, спрос на товары первой необходимости вырос, но значительной нехватки тех или иных видов продукции нет. Как правило, игроки рынка стараются сформировать резервы на складах и регулярно пополнять свои хранилища.

Вместе с тем некоторые сети уже проводят переговоры по поставке внеплановых объемов продовольственных товаров. Однако вопрос оперативного согласования цен остается актуальным из-за роста себестоимости продукции после колебания курса валют.

Минсельхоз России накануне не увидел , несмотря на турбулентность на финансовых рынках и ситуацию с коронавирусом, колебаний цен на макароны, консервы и крупы в регионах страны, уточняют «Известия».

Между тем сервисы онлайн-заказа продуктов переживают резкий всплеск популярности на фоне распространения коронавируса. На это, в частности, обращает внимание «Коммерсант» . Спрос особенно растет на товары длительного хранения, включая в первую очередь гречку.

О том, что распространение коронавируса и введенный в Москве режим повышенной готовности резко увеличили спрос в сервисах онлайн-заказа и доставки продуктов, рассказали газете в таких компаниях. По данным сервиса iGooods, спрос на доставку продуктов в России с 9 по 15 марта вырос в три-четыре раза в сравнении с предыдущей неделей.

Быстрее всего спрос растет в Москве и Санкт-Петербурге, а в 80% заказов входят продукты длительного хранения: консервы, макароны и крупы. Средний чек при этом вырос на 25%, до 4,6 тыс. рублей.

При этом ряд товаров длительного хранения заканчивается в магазинах быстрее, чем их привозят поставщики, а комплектация заказов из-за вынужденных замен занимает в полтора-два раза больше времени по сравнению с обычными 40 минутами, сетуют в iGooods. По оценкам компании, повышенный спрос на доставку сохранится как минимум в ближайшие пару месяцев.

Прирост заказов в деньгах в прошлые выходные в сравнении с предыдущими составил 292%, говорит коммерческий директор «Утконоса» Михаил Толоконников. Наибольшим спросом пользовались гречка, сахар, картофель, туалетная бумага. В частности, спрос на гречку «Мистраль Фермерская» в пакете весом 900 г вырос на 2 049%.

Ежедневное количество заказов от клиентов «СберМаркета» за последние три дня увеличилось в среднем на 104% по всем 40 городам присутствия по сравнению с прошлыми выходными, сообщили в пресс-службе сервиса. «Мы изучаем возможность увеличения минимальной стоимости заказа в отдельных городах, чтобы сохранить высокое качество нашего сервиса. При этом стоимость сборки и доставки заказа остается неизменной, а цены на товары — как на полках магазинов», — подчеркнули в компании.

«В условиях возросшего спроса мы временно скорректировали условия доставки, чтобы сохранить высокий уровень сервиса, — увеличили время и минимальную сумму заказа», — сообщил также представитель X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», онлайн-супермаркет perekrestok.ru).

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с 17 марта отменить любые ограничения для движения транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов. Речь идет о мерах поддержки отрасли торговли , позволяющих сформировать достаточно надежный запас товаров первой необходимости. Торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам для решения этих задач.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел в четверг оперативное совещание по реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках. Субъекты РФ должны обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки, сообщается на сайте Минсельхоза.

