Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все проблемы в связи с появлением в мире нового типа коронавируса и складывающейся ситуацией на рынке сырья в разной степени отражаются на отечественной экономике, сообщает РИА Новости.

«Мы все с вами видим все проблемы, которые возникают и с коронавирусом, и с ценами на энергоносители, видим последствия для мировых биржевых площадок, для курса валют и так далее. Все это так или иначе отражается и на нашей экономике, на ее функционировании», — заявил российский лидер в ходе выступления на коллегии Генпрокуратуры России.

Ранее в ЦБ рассказали о влиянии коронавируса на российскую экономику. Полный экономический эффект от происходящих событий сейчас не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости, отмечает регулятор. Правительством в рамках бюджетных параметров текущего года может быть использован резерв в 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах, а также увеличен лимит государственных гарантий.