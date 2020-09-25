Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«В соответствии с частями 2 и 3 статьи 2 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» постановляю: назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»; вынести на общероссийское голосование следующий вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» — говорится в документе.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции состоится 22 апреля только в том случае, если ситуация вокруг коронавируса позволит провести такое мероприятие, заявил Путин на встрече с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой. Кадры встречи были показаны в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«Мы будем проводить голосование только в том случае, если ситуация позволит проводить подобные мероприятия», — сказал Путин. По его словам, при всей важности изменений в Основной закон страны «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь» граждан. «Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщалось, изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.