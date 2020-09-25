Почти 77 тыс. граждан, формировавших свои пенсионные накопления в Пенсионном фонде России, в результате досрочных переходов потеряли накопленный за несколько лет инвестдоход. Согласно расчетам газеты «Коммерсант» , основанным на неофициальных данных ПФР, их потери по итогам прошлогодней переходной кампании составили около 1,5 млрд рублей, которые были направлены в резерв ПФР по обязательному пенсионному страхованию.

Средний счет гражданина, решившего досрочно сменить ПФР на НПФ, должен был составить 68,7 тыс. рублей. Однако граждане, начавшие формировать пенсионные накопления до 2011 года, в рамках прошлогодней переходной кампании могли потерять до 39% от накопленных средств (инвестиционный доход за четыре года).

По действующим с 2015 года правилам гражданин для подачи заявления на перевод пенсионных накоплений может выбрать один из двух вариантов. При срочном заявлении средства переводятся новому страховщику лишь через пять лет после его подачи. В этом случае сохраняется накопленный за это время инвестиционный доход. При досрочном заявлении перевод средств осуществляется в I квартале года, следующего за подачей заявления. При этом происходит потеря накопленного инвестдохода.

В общей сложности ПФР до конца I квартала должен перевести в негосударственные пенсионные фонды 7,1 млрд рублей, из которых 46,5% — по срочным заявлениям, а остальные — по досрочным. Из негосударственных фондов в ПФР поступит 5,2 млрд рублей, в том числе 3,4 млрд — по срочным заявлениям.



Из-за скромной переходной кампании потери «молчунов» оказались самыми незначительными с 2015 года, то есть с момента начала действия штрафных санкций за досрочный переход, указывает «Коммерсант». Однако за пять лет потери россиян в переходных кампаниях составили не менее 110 млрд рублей: «молчуны» лишились 76,1 млрд рублей инвестиционного дохода, а клиенты НПФ за период с 2015 по 2018 год (потери за 2019 год оценить пока сложно) в результате досрочной смены страховщика потеряли 33,8 млрд.