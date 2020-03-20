Президент России Владимир Путин утвердил своим указом проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституцию 22 апреля. Однако приоритетом в условиях распространения коронавируса остается здоровье граждан, поэтому в случае крайней необходимости дата может быть изменена, пояснил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент подписал указ, которым утвердил 22 апреля датой проведения общероссийского голосования. При этом он подчеркнул, что, говоря о предстоящем голосовании, прежде всего необходимо исходить из соображений безопасности и охраны здоровья», — сказал Песков. «Это является приоритетом», — добавил пресс-секретарь.

«При этом было бы нелогично подписать указ с открытой датой», — отметил Песков. «Поэтому, руководствуясь приоритетом безопасности граждан, президент сказал, что необходимо следить за ситуацией [с распространением коронавируса]. При необходимости и в случае неблагоприятного развития ситуации возможно эту дату передвинуть вправо», — сказал пресс-секретарь.

Как сообщалось, изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Голосовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных.

