Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО за 2019 год, сообщил глава банка Герман Греф. Таким образом, на выплату пойдут 422,38 млрд рублей, или 18,7 рубля на акцию .

«Обсуждался вопрос, стоит ли уменьшать в силу возникшей ситуации размер выплачиваемых дивидендов … Мы рассматривали стресс-тестирования нашего баланса, при всех вариантах стресс-теста мы видим, что мы проходим с запасом хорошим и с уверенностью, поэтому мы можем себе позволить в этом году выполнить все обещания в части выплаты 50% чистой прибыли в виде дивидендов», — рассказал журналистам Герман Греф.

Окончательно решение о выплате дивидендов будет принято на годовом общем собрании акционеров. Оно состоится 24 апреля в формате заочного голосования.