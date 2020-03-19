Председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведет пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике 20 марта. Пресс-конференция состоится дополнительно к опубликованному графику пресс-конференций по ДКП, уточняется в сообщении Центробанка.

«В условиях быстрого изменения ситуации на финансовом рынке и влияния на экономику распространения коронавируса (COVID-19) Банк России считает важным подробно осветить вопросы как денежно-кредитной политики, так и принимаемых стабилизационных мер», — поясняется в релизе.

Трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте Банка России, в официальных аккаунтах в сетях «ВКонтакте» и Facebook и на YouTube-канале регулятора.



Пресс-конференция начнется в 15:00 и будет проходить в онлайн-формате.