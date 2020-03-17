Россия в январе 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с декабрем 2019-го до 10,51 млрд долларов. Это следует из опубликованных в понедельник материалов Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 3,8 млрд долларов, краткосрочных — 6,7 млрд долларов. В декабре 2019 года общий объем вложений составлял 9,974 млрд долларов, тогда он был сокращен по сравнению с ноябрем на 1,5 млрд долларов. До декабря объем вложений РФ в гособлигации США рос четыре месяца подряд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, а в мае — до 14,9 млрд долларов. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до 9,3 млрд долларов.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США по итогам января 2020 года остается Япония с показателем 1,21 трлн долларов. Второе место почти с 1,08 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.