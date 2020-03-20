В сравнении с предыдущим месяцем кредитная организация поднялась на одну позицию.

Сведения подготовлены деловым журналом «Инвест-Форсайт» совместно с Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ). В список вошли 169 банков, которые зарегистрированы за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Рэнкинг отражает финансовое состояние кредитных организаций, оцененное по оригинальной методике. Она предполагает комплексную балльную оценку состояния каждого банка на основе показателей, характеризующих надежность, ликвидность, ресурсную базу, просроченную задолженность, рентабельность активов и деловую активность.