Поправки зампреда Госдумы Ирины Яровой, запрещающие коллекторам работать по агентской схеме при взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги, могут привести к ситуации, когда взыскивать задолженность будут не профессионалы, а сами компании из сектора ЖКХ, на деятельность которых не распространяется закон о взыскании. Об этом, как сообщает информагентство РБК со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо, написала депутату Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. Ранее коллекторам уже запретили выкупать долги за ЖКУ у ресурсоснабжающих компаний — соответствующий законопроект тоже вносила Яровая.

Аналогичное письмо НАПКА направила в Федеральную службу судебных приставов. Ассоциация указывает, что выводы авторов законопроекта «не основаны на анализе объективной информации», и называет поправки избыточными.

Напомним, ранее в марте в Государственную думу был внесен законопроект , исключающий возможность заключения управляющими компаниями агентских договоров с коллекторами. Документ был внесен Ириной Яровой и первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым. «В системе займа должны безусловно соблюдаться процедуры правового взаимодействия сторон. Ранее нами был установлен запрет на работу коллекторов с долгами граждан по ЖКХ . Однако управляющие компании нашли новую форму обхода существующих требований закона и стали заключать так называемые агентские договоры, что позволяет привлечь к работе коллекторов, — поясняла Яровая. — Чтобы обеспечить безусловную защиту прав граждан, предлагаем законодательно запретить управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и жилищным кооперативам заключение с коллекторами договоров, направленных на возврат просроченной задолженности по ЖКХ или выдачу им доверенности».

По данным РБК, НАПКА в письме Яровой подчеркивает, что профессиональные коллекторские агентства обязаны соблюдать закон «О взыскании» (230-ФЗ), который, в частности, регламентирует частоту взаимодействия с должниками, запрещает разглашать персональные данные граждан, угрожать им или оказывать психологическое давление. За нарушения коллекторское агентство может лишиться права работать в течение 90 дней или получить штраф в сумме до 500 тыс. рублей. Как отмечается в письме, к профессиональным взыскателям устанавливаются «повышенные требования», а в отношении организаций ЖКХ их нет. Это «может приводить к нарушениям прав граждан при осуществлении указанными организациями деятельности по возврату просроченной задолженности», считают в ассоциации.

НАПКА просит предоставить данные о грубых нарушениях, которые в 2018—2019 годах совершали компании, входящие в реестр ФССП: по закону только такие участники рынка сейчас занимаются взысканием долгов с физлиц в качестве основного вида деятельности. «Мы надеемся, что заявление представителей властей основывается на реальных фактах, и поэтому мы попросили их поделиться данными для своего понимания», — сказал РБК президент НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, ассоциация ранее не фиксировала злоупотреблений при взыскании долгов по ЖКХ со стороны компаний, которые состоят в реестре ФССП.

«Мы не знаем, черные или серые эти компании, но очевидно, что все случаи (описанные в законопроекте. — Прим. РБК) связаны с небольшими управляющими компаниями», — пояснил Мехтиев. По оценкам НАПКА, сегмент ЖКХ в работе коллекторских агентств по агентской схеме не превышает 4% общего портфеля долгов. По договорам цессии профессиональные взыскатели уже не работают, но ранее доля таких долгов была несущественной.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева подтверждает, что к ним не поступали жалобы от граждан на действия коллекторов в сфере ЖКХ.



Газета «Известия» на днях написала, что в Челябинске управляющая компания решила нетривиально подойти к проблеме долгов по услугам ЖКХ и разместила адреса и суммы долга на мультимедийном щите у трассы.

