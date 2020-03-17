Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов быстро собрать до 40 млрд евро для борьбы с экономическим кризисом в ЕС из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении этого кредитного института ЕС.

«Группа ЕИБ предложила план по мобилизации финансирования в размере до 40 миллиардов евро», — следует из релиза.

Среди предложенных мер — схема гарантирования кредитования для банков, а также предоставление им ликвидности для последующего финансирования малого и среднего бизнеса.

Еврозона и Евросоюз в целом могут столкнуться с ощутимой рецессией в 2020 году из-за коронавируса, сказал 13 марта глава генерального директората Еврокомиссии по экономическим и финансовым делам Маартен Вервей. При этом он не исключил, что экономический подъем вернется в Евросоюз в 2021 году.