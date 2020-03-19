Госдума приняла на заседании во вторник в третьем — окончательном — чтении законопроект, восстанавливающий с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для опекунов.

Документ касается пенсионеров, являющихся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье. Они не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование.

«Учитывая, что указанная категория лиц выполняет важнейшую государственную и морально-нравственную функцию, данное изменение представляется обоснованным, разумным и в случае его реализации позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней», — говорится в пояснительной записке.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин уточнял, что в случае принятия законопроекта будут проиндексированы пенсии почти 30 тыс. граждан.