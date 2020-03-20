Глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян чаще использовать бесконтактные технологии при оплате услуг и минимизировать использование наличных.

«Большую опасность для распространения коронавируса имеет использование наличных бумажных денег, китайский опыт это показал», — отметил Герман Греф.

«Я прошу ... обратиться ко всем нашим клиентам, вообще ко всем жителям нашей страны, как можно меньше пользоваться наличными в этот период времени и использовать бесконтактные платежи», — добавил он. Глава Сбербанка подчеркнул, что практически все услуги можно осуществить с мобильного телефона, кроме одного — получения наличных.

«У нас бесконтактные платежи также возможны в 85—90% наших банкоматов, но, к сожалению, там один контакт необходим — это набор ПИН-кода. Если вы пользуетесь банкоматом с целью получения наличных, пожалуйста, следите за чистотой ваших рук», — попросил Герман Греф. Он посоветовал пользоваться антисептиком или надевать перчатки.