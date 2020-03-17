Федеральная резервная система США благодаря новым мерам, объявленным во вторник, сможет купить краткосрочные коммерческие бумаги на сумму до 1 трлн долларов для повышения ликвидности на рынке, заявил на брифинге в Белом доме министр финансов страны Стивен Мнучин.

«Это рынок на 1 триллион, он важен для американских работников, бизнеса, тех, кто откладывает деньги — многие из этих денег идут в фонды рынка краткосрочного капитала. Мы хорошо услышали, что есть проблемы с ликвидностью. Не думаю, что мы используем всю эту возможность, но у ФРС есть возможность купить коммерческие бумаги на сумму до 1 триллиона долларов, если потребуется. Это уже создало значительную стабильность на рынке», — заявил Мнучин.

Ранее ФРС объявила о новой программе покупки на рынке краткосрочного долга в виде коммерческих бумаг, чтобы поддержать ликвидность.